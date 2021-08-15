Дитину розшукали приблизно за 2 км від місця зникнення

У неділю, 15 серпня, після понад доби пошуків на Прикарпатті розшукали зниклого біля Говерли 6-річного Олексія Стефанціва. Хлопчик напередодні пішов з родичами на гору і загубився.

Як повідомили в ДСНС Івано-Франківської області, близько 19:30 15 серпня група волонтерів знайшла дитину на маршруті в напрямку гори Кукул, приблизно за 2 км від місця знинення. Стан дитини – задовільний.

«О 19:27 групою волонтерів на маршруті в бік гори Кукул знайдено хлопчика (2015 р.н.) в задовільному стані, який заблукав 14 серпня на горі Говерла поблизу смт Ворохта», – йдеться у повідомленні рятувальників.