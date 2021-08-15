До пошуків дитини залучили понад 150 людей з собаками та техніку

У неділю, 15 серпня, на Прикарпатті біля Говерли тривають пошуки 6-річного Олексія Стефанціва, який зник по обіді напередодні. Дитина піднімалася на Говерлу з групою туристів, відійшла убік та заблукала.

Хлопчик зник 14 серпня близько 15:30 поблизу селища Ворохта, коли група з шести туристів з Коломиї піднімалася на Говерлу зеленим маршрутом. Дитина відстала від групи дорослих та заблукала. Пошуки Олексія Стефанціва розпочали одразу, як стало відомо про його зникнення, вони тривали також уночі. Станом на обідню пору 15 серпня дитину не знайшли.

У поліції Івано-Франківщини розповіли ZAXID.NET, що 6-річний хлопчик йшов на гору з родичами, зокрема, з бабусею і тіткою. Батьків з ним не було. Загалом у групі було троє дітей. Вранці 15 серпня до поліції зателефонувала туристка та повідомила, що схожий за описом хлопчик напередодні близько 16:00 пробігав повз неї без супроводу дорослих.

Як розповіли в ДСНС, створено пошукові групи, які обстежують місцевість за визначеними зонами та секторами. Всього до пошукових робіт залучено близько 200 людей – надзвичайники, поліція, військові, волонтери та працівники Карпатського національного парку, а також 19 одиниць техніки, три собаки. Пошуки проводять з використанням квадрокоптера.

Зниклу дитину шукають біля Говерли (фото ДСНС)

Допомагають шукати зниклого хлопчика львівські волонтери пошуково-рятувальної організації SARVA разом із собаками.

Прикмети зниклого хлопчика: каштанове волосся, карі очі, зріст 110 см, середня статура. Був одягнений у зелену футболку та штани камуфляжного кольору. На голові мав блакитну кепку з червоним дашком.