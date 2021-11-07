Юрій Сілецький виїхав з дому в напрямку Тернополя та зник

Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького, який напередодні виїхав з дому і не повернувся, знайшли мертвим. Про це увечері 7 листопада на Facebook повідомила заступниця директора Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим.

У прес-службі поліції Львівщини підтвердили цю інформацію ZAXID.NET, проте більше деталей надавати поки що відмовилися, зазначивши, що на місці, де знайшли автомобіль та мертвого чоловіка, працюють слідчі, а більше інформації опублікують завтра зранку.

38-річного Юрія Сілецького оголосили в розшук сьогодні, 7 листопада. Напередодні він виїхав приблизно о 13:00 з дому у Винниках у напрямку Тернополя та відтоді не виходив на зв'язок.