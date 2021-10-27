Тіло Анастасії Стахів знайшли на Піскових озерах, приблизно за 20 хв спокійної ходи від будинку, де вона мешкала

19-річну львів’янку Анастасію Стахів, яка цієї ночі зникла у піжамі зі своєї квартири у будинку на вул. Глибокій, знайшли мертвою. Про це повідомили львівські волонтери, які разом з поліцією долучилися до пошуків дівчини.

Тіло дівчини знайшли у воді на Піскових (Алтайських) озерах, приблизно за 1,7 км від її будинку. Поліція підтвердила знахідку тіла.

За даними з джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, дівчина залишила вдома передсмертну записку, в якій написала, що має намір скоїти самогубство.

19-річна Анастасія Стахів була студенткою Львівської політехніки, навчалася на спеціальності «Архітектура та містобудування».

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