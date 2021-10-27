19-річна Анастасія Стахів вийшла з дому серед ночі, не попередивши батьків, і зникла

Поліція оголосила в розшук 19-річну львів’янку Анастасію Стахів, яка уночі в середу, 27 жовтня, вийшла з дому на вул. Глибокій і зникла. До розшуку дівчини залучили волонтерів та всіх небайдужих.

У поліції Львівщини розповіли, що 19-річна Анастасія близько 2:00 ночі вийшла з дому на вул. Глибокій, що у Франківському районі Львова, і досі не повернулася. Про те, де вона перебуває, нічого невідомо. Про зникнення дівчини в поліцію заявили її батьки.

Прикмети дівчини: зріст 164 см, середньої статури, волосся темно-русяве, очі блакитні, носить окуляри. Була одягнена у світло-сіру піжаму, світло-рожеву куртку, взута у світло-бежеві кросівки.

Усіх, хто може допомогти встановити місце перебування Анастасії Стахів, просять зголоситись за телефонами: 032 2-38-95-15, 0673535804 або на оперативну лінію 102.

P.S. Того ж дня зниклу Анастасію Стахів знайшли мертвою.