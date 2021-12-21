Водій на автомобілі ГАЗ-31105 рухався зі швидкістю 123 км/год

У Івано-Франківську заарештували чоловіка, який вчинив смертельну ДТП у селі Креховичі біля Рожнятова у червні 2012 року. Після двох років розслідування кримінальної справи, не чекаючи на рішення суду у 2014 році водій втік за кордон. У листопаді 2021 влада Великобританії погодилась видати втікача, повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області у вівторок, 21 грудня.

За даними слідства, у червні 2012 року 21-річний водій «Волги» на автодорозі в селі Креховичі Рожнятівського району перевищив швидкість та зіткнувся з Mitsubishi, який стояв на узбіччі. Слідство встановило, що автомобіль рухався зі швидкістю 123 км/год. Внаслідок ДТП 19-річний пасажир «Волги» загинув. Через п'ять років суд виніс підозру водію за порушення правил безпеки дорожнього руху, внаслідок яких загинула людина, проте з'ясувалося що чоловік втік за кордон ще у 2014 році.

В ухвалі Івано-Франківського міського суду йдеться, що у міжнародний розшук втікача оголосили у 2019 році, а через два роки влада Великобританії погодилась його видати.

«У листопаді 2021 року компетентними органами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії задоволено клопотання про видачу правоохоронним органам України вказаного громадянина для притягнення його до кримінальної відповідальності. Стосовно чоловіка проведено екстрадицію та обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Наразі підозрюваного у смертельній ДТП взяли під варту. Він перебуватиме в івано-франківському СІЗО до 5 січня 2022 року. За чоловіка може бути внесена застава у розмірі 136,2 тис. грн.