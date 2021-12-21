26-річний п'яний водій перекинув BMW вночі у Франківську
Один з пасажирів помер у лікарні, ще одна – госпіталізована
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У Івано-Франківську внаслідок ДТП помер пасажир BMW. Автомобіль, яким керував 26-річний водій, перекинувся на вул. Надрічній біля залізничного переїзду. Під час аварії водія викинуло з автомобіля, ще двох пасажирів заблокувало в авто. Усіх трьох постраждалих госпіталізували в лікарню, один з пасажирів – громадянин Азербайджану помер. Прес-служба патрульної поліції повідомила, що водій був п'яний. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 10,5 разів.
Повідомлення про аварію на вул. Надрічній до рятувальників надійшло о 02:40 вівторка, 21 грудня. «Прибувши до місця виклику, працівники служби порятунку провели заходи щодо деблокування двох постраждалих осіб із понівеченого автомобіля, яких в подальшому було передано працівникам екстреної медичної допомоги. Також рятувальники від’єднали клеми акумуляторної батареї з метою запобігання загорянню», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.
Заступниця медичного директора обласної клінічної лікарні Ірена Заяць розповіла «Суспільному», що з травмами госпіталізували трьох людей. Упродовж години медики реанімували пасажира автомобіля — громадянина Азербайджану, однак від отриманих травм він помер.
«Водій був п'яний, у нього виявили у крові 2,11 проміле алкоголю. Чоловіка лікували амбулаторно, значних травм не було. Зараз водія забрала поліція. Також травмувалася пасажирка. У її крові медики також виявили алкоголь. Жінку госпіталізували у нейрохірургічне відділення, у неї — забійна рана потилиці», – розповіла Ірена Заяць.
У прес-службі патрульної поліції повідомили, що загалом в автомобілі було четверо людей.