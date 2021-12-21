Під час аварії водія викинуло з автомобіля

У Івано-Франківську внаслідок ДТП помер пасажир BMW. Автомобіль, яким керував 26-річний водій, перекинувся на вул. Надрічній біля залізничного переїзду. Під час аварії водія викинуло з автомобіля, ще двох пасажирів заблокувало в авто. Усіх трьох постраждалих госпіталізували в лікарню, один з пасажирів – громадянин Азербайджану помер. Прес-служба патрульної поліції повідомила, що водій був п'яний. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 10,5 разів.

Повідомлення про аварію на вул. Надрічній до рятувальників надійшло о 02:40 вівторка, 21 грудня. «Прибувши до місця виклику, працівники служби порятунку провели заходи щодо деблокування двох постраждалих осіб із понівеченого автомобіля, яких в подальшому було передано працівникам екстреної медичної допомоги. Також рятувальники від’єднали клеми акумуляторної батареї з метою запобігання загорянню», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Заступниця медичного директора обласної клінічної лікарні Ірена Заяць розповіла «Суспільному», що з травмами госпіталізували трьох людей. Упродовж години медики реанімували пасажира автомобіля — громадянина Азербайджану, однак від отриманих травм він помер.

«Водій був п'яний, у нього виявили у крові 2,11 проміле алкоголю. Чоловіка лікували амбулаторно, значних травм не було. Зараз водія забрала поліція. Також травмувалася пасажирка. У її крові медики також виявили алкоголь. Жінку госпіталізували у нейрохірургічне відділення, у неї — забійна рана потилиці», – розповіла Ірена Заяць.

У прес-службі патрульної поліції повідомили, що загалом в автомобілі було четверо людей.

« Поліцейські встановили, що водій автомобіля BMW 320 не справився з керуванням, не врахував дорожню обстановку і виїхав за межі проїзної частини дороги ліворуч. У подальшому автомобіль в`їхав у будівлю на залізничному переїзді і перекинувся. Внаслідок аварії у лікувальному закладі помер пасажир – 24-річний громадянин Азербайджанської Республіки, а також травмувалася 21-річна пасажирка. 26-річний водій, мешканець Івано-Франківська, отримав легкі тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.