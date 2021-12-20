Постраждалий у ДТП помер у лікарні Надвірної

У селі Заріччя неподалік Яремча 20-річний водій ВАЗ-21099 наїхав на 63-річного пішохода. Потерпілого в аварії госпіталізували у лікарню Надвірної. Від отриманих травм чоловік помер, повідомили у понеділок, 20 грудня, в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Аварія в селі Заріччя сталась о 00:10 неділі, 19 грудня. «Водій автомобіля ВАЗ-21099 2001 року народження, житель села Чорні Ослави Делятинської громади Надвірнянського району, допустив наїзд на пішохода,1958 року народження, жителя села Заріччя, який рухався проїжджою частиною дороги у попутному напрямку», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких о 14:58 неділі, 19 грудня, помер у центральній районній лікарні Надвірної.