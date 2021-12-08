Усіх постраждалих з тілесними ушкодженнями госпіталізували до обласної лікарні

Внаслідок ДТП у Івано-Франківську травмувалися троє людей, серед яких 3-річний хлопчик. Усіх постраждалих з тілесними ушкодженнями госпіталізували до івано-франківської обласної лікарні. Аварію спричинив 36-річний водій Mercedes-Benz, який не справився з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, повідомили у середу, 8 грудня, в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Аварія, у якій травмувалося троє людей, сталась у Івано-Франківську на вул. Надрічній о 21:30 у вівторок, 7 грудня. «Водій 1985 року народження, житель села Крихівці Івано-Франківської ТГ, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості руху, не справився з керуванням на засніженій ділянці дороги, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Сitroen C3 під керуванням водійки 1982 року народження, жительки Києва», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту населення.

В результаті ДТП травмувались 39-річна водійка та 17-річна пасажирка автомобіля Сitroen C3 та 3-річна дитина, яка перебувала в автомобілі Mercedes-Benz. Їх з тілесними ушкодженнями госпіталізували до івано-франківської обласної лікарні.