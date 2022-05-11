У річці Тиса на Закарпатті рятувальники виявили тіло 37-річного мешканця Маріуполя. Загиблого чоловіка виявили під час пошуків водія, який два тижні тому з’їхав на позашляховику у річку у Рахівському районі. Ким був загиблий маріуполець, наразі невідомо. За даними рятувальників, тіло було понівечене течією, чи були ознаки насильства на тілі загиблого, встановлюватиме експертиза.

Як у середу, 11 травня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, тіло чоловіка виявили у річці Тиса поблизу села Руське Поле Тячівського району. Загиблого виявили під час проведення пошуків 73-річного водія, який на позашляховику Mitsubishi з’їхав у річку в селі Луг поблизу Рахова.

За даними ДСНС, рятувальники обстежили 40 км вниз по течії річки Тиса та у вівторок, 10 травня, виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 37-річний мешканець Маріуполя.

«Водолазно-рятувальним відділенням м. Хуст було обстежено р. Тиса від с.Тересва до м. Хуст (35-40 км вниз по течії). Поблизу с. Руське Поле вилучено тіло іншої людини, жителя м. Маріуполь 1985 року народження», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Тіло передали правоохоронним органам. Також рятувальники обстежили прибережну зону вниз по течії річки Тиса. Водія позашляховика, який з’їхав у річку поблизу села Луги, продовжують шукати.