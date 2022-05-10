Дістати жінку було важко, оскільки в криниці вузький діаметр та значна глибина

У селі на Хмельниччині рятувальники витягнули з криниці літню жінку, яка туди випадково впала. Спершу постраждала намагалась вибратись звідти самотужки, втім, коли це не вдалось, її син звернувся до рятувальників.

Інцидент стався зранку у вівторок, 10 травня, в селі Губча Старокостянтинівського району. До рятувальників 19 пожежно-рятувальної частини звернувся 42-річний чоловік і повідомив, що його матір випадково впала в криницю. Самотужки вибратись із глибокої криниці жінці не вдавалось.

«По прибуттю на подвір’я приватного будинку рятувальники одразу взялися до роботи. За допомогою спецзасобів та рятувальної мотузки Надію Іванівну дістали з криниці. Робота була проведена не проста, адже криниця вузького діаметру та досить глибока», – йдеться у повідомленні.

Врешті жінку витягнули з криниці та передали на огляд медиків.