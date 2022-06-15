У селі Сюрте під Ужгородом під час купання на піщаному кар’єрі втопилися двоє хлопчиків віком 10 та 12 років. Тіло старшої дитини із води витягли медики «швидкої», за словами лікарів хлопчик вже був мертвий, однак бригада все одно проводила реанімацію. Пізніше виявилося, що разом із 12-річним хлопчиком у кар’єрі втопився і його 10-річний односелець. Тіло дитини з водойми пізніше вилучили рятувальники. Відомо, що на кар'єрі діти відпочивали утрьох – із 6-річним братом одного із загиблих хлопчиків. Дитина бачила з берега, як один із хлопців кинувся рятувати іншого, коли той почав тонути. Відтак обоє пішли під воду, 6-річний хлопчик побіг кликати дорослих на допомогу.

Як повідомила прес-служба Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, трагічний випадок стався ввечері вівторка, 14 червня. Виклик про утоплення 12-річного хлопчика на піщаному кар’єрі поблизу села Сюрте Ужгородського району надійшов медикам о 19:23. «Швидка» одразу виїхала на місце інциденту, проте медикам довелося бігти останні півкілометра, оскільки машина не могла проїхати по бездоріжжю.

«Біля водойми не було жодної людини, а на поверхні кар’єру обличчям вниз, плавало тіло 12-річної дитини. Медик та водій миттю кинулись у воду і витягнули потопельника. За всіма ознаками дитина була мертва вже тривалий час, однак бригада розпочала реанімаційні дії. Понад півгодини намагались повернути до життя хлопчика», – йдеться у повідомленні медиків.

Як згодом з’ясувалося, разом з цим хлопчиком загинув і його 10-річний односелець. Тіло другої дитини вилучили із кар’єру рятувальники ДСНС, які прибули на місце події. У прес-службі ДСНС Закарпаття уточнюють, що повідомлення від поліції про ймовірне утоплення двох дітей на кар’єрі надійшло до служби порятунку о 19:40. Рятувальники витягли з води тіло 10-річного хлопчика о 21:40. Обоє загиблих дітей є мешканцями села Сюрте Ужгородського району.

Речниця управління ДСНС Закарпаття Наталія Батир у коментарі ZAXID.NET уточнила, що хлопчики відпочивали на місцевому кар’єрі утрьох. Один із них пірнув у воду та не виплив, інших хлопчик кинувся на допомогу другові. Все відбувалося на очах молодшого братика одного із загиблих – 6-річного мешканця Сюрте. Дитина побачила, що обоє хлопчиків не випливли, побігла до батьків, які зібрали знайомих і побігли на кар’єр, однак дітей не знайшли. Пізніше вони викликали швидку та рятувальників, які дістали тіла хлопчиків із води.

«Це піщаний кар’єр, де місцеві часто відпочивають. Хлопчиків було троє – 10-річний, 12-річний та 6-річний братик одного із загиблих. Діти купалися, один із хлопчиків почав тонути, інший намагався його врятувати і теж пішов під воду. Це з берега бачив 6-річний брат одного із дітей. Хлопчик злякався, побіг до батьків, однак, коли ті прибули до кар’єру, дітей на воді уже не знайшли. Тіло старшого хлопчика вилучили медики швидкої ще до прибуття на місце рятувальників, тіло 10-річного загиблого вилучили працівники ДСНС», – зазначила Наталія Батир. Також вона додала, що, зі слів 6-річного хлопчика, на кар'єрі діти перебували самі, нікого з дорослих поблизу не було.

Як повідомила ZAXID.NET речниця поліції Закарпаття Анна Дан, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок». Поліція наразі з'ясовує усі обставини трагічного випадку.