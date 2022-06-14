Нещасний випадок трапився в селі Блищиводи

18-річний юнак втопився в озері у селі Блищиводи Львівського району. Як повідомили ZAXID.NET у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, нещасний випадок трапився у понеділок, 14 червня.

За інформацією департаменту ЦЗ, 18-річний мешканець села Велике Колодно Львівського району втопився в озері у селі Блищиводи.

У Львівській обласній військовій адміністрації після цього інциденту нагадали мешканцям області, що купальний сезон офіційно розпочнеться лише після перевірки місць масового відпочинку людей, пляжів.

«Попри чисельні застереження та роз’яснювальну роботу рятувальників, більшість громадян просто не усвідомлюють, яку небезпеку несе вода для тих людей, хто поводить себе необачно, наражаючи своє життя, а також життя інших на небезпеку», – вказано у повідомленні адміністрації.

Загалом на Львівщині визначили 23 пляжі біля озер, де можна відпочивати. Однак до 15 червня тут ще тривають перевірки.