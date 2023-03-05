За добу, 4 березня, війська РФ 78 разів обстріляли Херсонщину

Російська армія у неділю, 5 березня, обстріляла з мінометів село Понятівка Дарʼївської громади на Херсонщині. Внаслідок цієї атаки загинула жінка та двоє дітей.

Як повідомили в прес-службі обласної військової адміністрації, росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок, в якому перебували мирні люди. У відомстві також повідомили, що через цю ворожу атаку загинули троє цивільних.

Водночас голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що загинули жінка та двоє дітей.

Зазначимо, що за добу, 4 березня, війська РФ 78 разів обстріляли Херсонщину, Херсон – 11 разів. Російські снаряди влучили у приватні, багатоквартирні будинки та територію підприємства. Одна людина загинула, троє отримали поранення