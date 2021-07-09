218 червонокнижних журавлів у заповіднику «Асканія-Нова» загинули через пестициди

До суду скерували обвинувальний акт щодо агронома, дії якого, на думку прокуратури, призвели до загибелі 218 червонокнижних журавлів у заповіднику «Асканія-Нова».

Йому інкримінують «порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки» (ст. 247).

Слідство стверджує, що птахи загинули через застосовані агрономом у порушення правил пестициди.

«Як наслідок, від поїдання птахів зерна пшениці, обробленого відповідними пестицидами, на території біосферного заповідника загинуло 218 сірих журавлів, що занесені до Червоної книги України, чим завдано державі матеріальної шкоди на суму 3 мільйони 270 тисяч гривень», – повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста двадцяти до двохсот годин, або обмеження волі на строк до двох років.

Як повідомляв ZAXID.NET, про масову загибель журавлів в «Асканії-Новій» у Херсонській області стало відомо в першій половині січня.

Пізніше у Державній екологічній інспекції заявили, що птахи отруїлись токсичним зерном.