На Херсонщині масово гинуть сірі журавлі

У заповіднику «Асканія-Нова» зафіксували масову загибель рідкісних сірих журавлів. Про це 11 січня повідомила прес-служба поліції Херсонської області.

За словами директора заповідника, впродовж тижня вимерло близько 185 сірих журавлів, які занесені до Червоної Книги України.

Спочатку адміністрація заповідника припустила, що сірі журавлі почали гинути через пташиний грип, спалах якого зафіксували в селі неподалік. Але зараження пташиним грипом не підтвердилося.

Зараз однією з версій слідчих є те, що журавлі могли харчуватись зерном, обробленим хімікатами для боротьби з гризунами, яке посіяне фермерами на навколишніх полях.

Деякі з препаратів, що використовуються для боротьби з гризунами, дійсно можуть викликати важкі наслідки і в крупних тварин, зокрема, внутрішню кровотечу.

Наразі лабораторним шляхом встановлюються причини загибелі птахів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 «Забруднення або псування земель» Кримінального кодексу України. Також встановлюється коло осіб, причетних до вимирання птахів.