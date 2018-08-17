У Чорнобильській зоні відчуження виявили 9 рідкісних видів кажанів

У зоні відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції (АЕС) науковці виявили 9 рідкісних видів кажанів, повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Зокрема, учасники експедиції зафіксували руду і малу вечірниць, пізнього кажана, лісового нетопира і нетопира-пігмея, двоколірного лилика, водяну нічницю, вуханя звичайного і широковуха європейського, якого за 11 років вдалося зафіксувати вдруге. Всі вони занесені до Червоної книги України, а широковух має ще і високий охоронний статус у Європі. Також під час дослідження спеціальні пристрої неодноразово фіксували появу велетенської вечірниці – найбільшого і дуже рідкісного кажана Європи.

Як йдеться у повідомленні, науковці досліджували лівобережну частину зони відчуження, яка є найменш вивченою порівняно з іншими регіонами. Кажанів ловили спеціальними тенетами, які не шкодять рукокрилим, описували їх, кільцювали і відпускали. За час експедиції науковцям вдалося зловити 420 особин.

За допомогою записувальних пристроїв, що працюють в ультразвуковому діапазоні, фахівці щодня записували вокалізацію, щоб потім ідентифікувати вид кажанів, дати відносну оцінку їх чисельності й описати добові і сезонні зміни у їхній поведінці.

Результати експедиції також нададуть Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику для посилення охорони рідкісних груп тварин на території зони відчуження.