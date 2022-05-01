Росіяни намагаються залишити українців без доступу до правдивої інформації про перебіг війни

Російсько-окупаційні сили обірвали волоконно-оптичні магістральні лінії та від'єднали від електропостачання обладнання операторів мобільного та інтернет-зв’язку на Херсонщині та в частині Запорізької області. Про це повідомили у Держспецзв'язку.

Як повідомляється, 30 квітня жителі цих регіонів спочатку відчули перебої з інтернетом та мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. Проблеми виникли одночасно у всіх операторів мобільного зв’язку, а також у постачальників фіксованих інтернет-послуг.

У Держспецзв'язку наголошують, що такі кроки росіян вказують на їхню спробу залишити українців без доступу до правдивої інформації про перебіг війни та зробити свою пропаганду безальтернативним джерелом інформації.

Паралельно з вимкненням українських операторів на інформаційних ресурсах держави-терориста Росії почали розповсюджувати фейки, нібито розпорядження вимкнути зв’язок дала українська влада.

«Це неправда, оскільки ми завжди обстоювали максимальний доступ українців до засобів зв’язку. А Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку і перед війною, і на початку вторгнення висловив однозначну позицію держави – оператори повинні забезпечити українців зв’язком та доступом до інформації», – зазначили у відомстві.

Українців, які перебувають на окупованих районах, закликають за можливості переїжджати до інших регіонів, бути обережними та не наражати себе на небезпеку