Аварія в селі Юрківці сталася ввечері у суботу, 7 вересня

Ввечері 7 вересня у селі Юрківці Чемеровецької громади сталася аварія, в якій загинув 27-річний водій легковика. Слідчі відкрили кримінальне повадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили 9 вересня у поліції Хмельницької області.

За даними правоохоронців, близько 21:20 водій автомобіля BMW 520D не обрав безпечної швидкості руху та врізався у дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

«Загиблим виявився 27-річний житель Хмельницького району. Наразі триває експертиза для встановлення, чи перебував водій у стані спʼяніння», – розповіла ZAXID.NET речниця поліції області Інна Глега.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.