На Хмельниччині 27-річний водій BMW загинув після зіткнення з деревом
Загиблий – житель Хмельницького району
Ввечері 7 вересня у селі Юрківці Чемеровецької громади сталася аварія, в якій загинув 27-річний водій легковика. Слідчі відкрили кримінальне повадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили 9 вересня у поліції Хмельницької області.
За даними правоохоронців, близько 21:20 водій автомобіля BMW 520D не обрав безпечної швидкості руху та врізався у дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.
«Загиблим виявився 27-річний житель Хмельницького району. Наразі триває експертиза для встановлення, чи перебував водій у стані спʼяніння», – розповіла ZAXID.NET речниця поліції області Інна Глега.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.