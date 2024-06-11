Житель Хмельниччини поранив ножем співробітника ТЦК та СП

У вівторок, 11 червня, у мікрорайоні Книжківці в Хмельницькому військовозобов’язаний напав на представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки із ножем. Потерпілого госпіталізували й нині його життю нічого не загрожує. Про це повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП.

Інцидент стався під час того, як працівники ТЦК проводили заходи з перевірки документів та оповіщення чоловіків призовного віку.

«Під час перевірки документів громадянин 1984 року народження дістав ніж і здійснив напад на військовослужбовця, якого поранив у ліве плече зі сторони спини. Правопорушника затримали, а на місце події викликали наряд поліції», – зазначають у Хмельницькому обласному ТЦК та СП.

Правоохоронці виявили у нападника заборонену речовину та шокер, тож його затримали. Водночас пораненого військовослужбовця доставили до шпиталю в Хмельницькому. Загрози його життю немає.

Додамо, що 31 травня у Чернівецькій області трапився схожий інцидент – військовозобов’язаний напав на представників ТЦК та СП, втім не зі зброєю, а з газовим балончиком. У результаті один з потерпілих отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів.