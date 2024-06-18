Біля села Міцівці Кам'янець-Подільського району сталася смертельна аварія

У понеділок, 17 червня, поблизу села Міцівці Кам'янець-Подільського району сталася ДТП, в якій загинув 58-річний водій вантажівки. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За даними правоохоронців, аварія на трасі Житомир – Чернівці сталася близько 23:50. Попередньо відомо, що 58-річний житель Чернівецької області, керуючи вантажним автомобілем DAF із напівпричепом, не врахував дорожньої обстановки, виїхав за межі проїзної частини і зіткнувся з деревом.

Чоловік від отриманих травм загинув на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.