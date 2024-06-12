Смертельна аварія біля повороту до села Храпаличі Володимирського району сталася 2 червня

Правоохоронці розшукують свідків аварії у Володимирському районі, внаслідок якої одна пішохідка загинула, а інша отримала важкі травми. Про це 12 червня повідомили у пресслужбі поліції.

ДТП на трасі Устилуг – Луцьк – Рівне сталася 2 червня близько 9:45. За даними правоохоронців, біля повороту до села Храпаличі Володимирського району водій автомобіля Opel Vectra збив двох жінок, які переходили дорогу по пішохідному переходу. 75-річна потерпіла загинула на місці події, а 48-річну пішохідку із травмами доставили в лікарню – у неї діагностували черепно-мозкову травму, відкриті переломи обох гомілкових кісток та забої.

Відомо, що за кермом Opel Vectra перебував 36-річний мешканець Устилуга, він був тверезий.

У поліції зазначили, що на місці події потерпілим надавали допомогу чоловік і жінка, які також напередодні переходили дорогу. Нині їх розшукують для з’ясування всіх обставин аварії. Зв’язатися з правоохоронцями можна за номером +380955385338 або через лінію 102.