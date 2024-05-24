Біля костелу в Рівному мотоцикліст збив на смерть пенсіонерку

У понеділок, 20 травня, мотоцикліст збив на «зебрі» в Рівному 80-річну жінку, яка від отриманих травм через три дні померла у лікарні. Наразі правоохоронці шукають свідків ДТП, аби з’ясувати усі обставини події.

Як 24 травня повідомили у прес-службі поліції, аварія неподалік костелу на вулиці Соборній в Рівному сталася 20 травня близько 11:00. 25-річний водій мотоцикла Honda PC32 збив 80-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.



Потерпілу госпіталізували, втім 23 травня вона померла у реанімації.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.



Правоохоронці просять очевидців ДТП або тих, хто має іншу важливу для розслідування інформацію, звернутися на лінію 102 або за номером телефону слідчого 097-607-61-60.