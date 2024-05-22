Біля села Вересневе Рівненського району сталася аварія

Ввечері 21 травня поблизу села Вересневе Рівненського району сталася ДТП. Унаслідок зіткнення легковика та вантажівки постраждала 33-річна жінка. Як з’ясувалося, обидва водії перебували у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомили у прес-службі поліції.

Аварія на трасі Київ – Чоп сталася близько 22:30. Попередньо правоохоронці встановили, що 39-річний водій Volkswagen Passat не врахував дорожню обстановку та в’їхав у вантажівку DAF із напівпричепом, якою керував 39-річний житель села Здовбиця. Останній саме здійснював маневр розвороту.



Унаслідок ДТП травмувалася 33-річна рівнянка, пасажирка легковика. Її із переломом стегна доставили до лікарні.

«Відповідно до огляду у медзакладі, обидва водії були в стані алкогольного сп’яніння. Транспортні засоби у них вилучили», – зазначили в поліції.



Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 286-1 КК України (порушення ПДР особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.