Правоохоронці провели 18 обшуків у підпільних цехах та в автомобілях підозрюваних

Правоохоронці викрили у Хмельницькій області підпільні цехи з виготовлення тютюну. Як зʼясувалося, організатори незаконного бізнесу продавали продукцію по всій Україні. Про це повідомили 16 грудня у Бюро економічної безпеки.

«Тютюн вирощували та переробляли у нежитлових приміщеннях Хмельницької області за допомогою промислового обладнання без дозвільних документів. Аби приховати незаконну діяльність, обладнання розміщували в різних місцях, а готову продукцію продавали по всій Україні», – зазначають правоохоронці.

Детективи БЕБ провели 18 обшуків у підпільних цехах, а також в автомобілях підозрюваних. У результаті виявили та вилучили майже 10 тонн тютюну й обладнання для його переробки, зокрема сушки. Орієнтовна вартість вилученого майна становить 10 млн грн.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).