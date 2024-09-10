Поліцейські затримали 44-річного посадовця під час отримання хабара

Правоохоронці викрили 44-річного керівника одного з комунальних підприємств Хмельницького району, який вимагав у підприємця «відкат» за сприяння у виграші тендеру на постачання електрообладнання для закладів громади. Про це повідомили 10 вересня у прокуратурі області.

«Чиновник вимагав від підприємця 65 тис. грн хабара, що становить 10% від загальної суми кошторисів по договору щодо поставки трансформаторної підстанції, який комунальне підприємство уклало з фірмою. За гроші підозрюваний обіцяв не створювати штучних перешкод, не змінювати технічних умов і сприяти у виграші тендеру», – зазначили у прокуратурі.

За даними слідства, власник фірми розумів, що у разі відмови в наданні неправомірної вигоди, він не матиме можливості надалі брати участь у тендерах, тож для захисту своїх прав звернувся до правоохоронців.

Посадовцю оголосили про підозрю за розпочали за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.