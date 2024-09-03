Працівники СБУ та поліцейські затримали підозрюваного під час отримання грошей

Камʼянець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок директору філії Хмельницького облавтодору Олександру Каньовському за вимагання й отримання 50 тис. грн хабара. Посадовець пообіцяв місцевому підприємцю за неправомірну вигоду продати 150 тонн щебеню без відповідного документального оформлення та поза бухгалтерським обліком. За це обвинуваченому призначили 68 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 29 серпня, у червні 2024 року Олександр Каньовський домовився з підприємцем про продаж 150 тонн щебеню, видобутого на території Пудлівецького родовища. За даними слідства, через деякий час посадовець почав вимагати у покупця 50 тис. грн хабара, аби передати товар без відповідного документального оформлення та поза бухгалтерським обліком. Останній на пропозицію погодився. Спершу обвинувачений отримав 7200 грн завдатку, а коли забирав ще 42 800 грн, його затримали поліцейські спільно з співробітниками СБУ.

У суді Олександр Каньовський підписав із прокурором угоду про визнання своєї вини й висловив бажання перерахувати 120 тис. грн на підтримку Збройних Сил України.

Суддя Ксенія Шульга визнала посадовця винним за ч.1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ й призначила 68 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.