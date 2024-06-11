Працівники СБУ та поліцейські затримали підозрюваного під час отримання грошей

Правоохоронці затримали на хабарі директора однієї з філій ДП «Хмельницький облавтодор». За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це 11 червня повідомили у поліції Хмельницької області.

«За даними слідства, чиновник вимагав та отримав від громадянина гроші за продаж без відповідного документального оформлення та бухгалтерського обліку 170 тонн щебеню, видобутого на території родовища», – зазначили у пресслужбі прокуратури.

Спершу посадовець отримав 7200 грн завдатку, а пізніше – ще 42 800 грн. Викрили його поліцейські спільно з працівниками СБУ.

Наразі затриманому вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років похбавлення волі з конфіскацією майна.