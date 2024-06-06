На Хмельниччині двох працівників Держпродспоживслужби та митного брокера викрили на підробці документів

Хмельницькі правоохоронці викрили двох працівників Держпродспоживслужби, які разом із представником брокерської компанії видавали підроблені фітосанітарні сертифікати про відсутність шкідливих речовин та організмів у зерновій продукції, яка йшла на експорт. Про це 5 червня повідомили у прес-службі поліції області.

За даними слідства, незаконною діяльністю займалися керівник і головний спеціаліст одного з відділів Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, а також їхніх спільник – митний брокер.

Із січня по червень 2024 року посадовці видавали підроблені фітосанітарні сертифікати експортерам зерна. Без проведення експертиз вони вносили дані про відповідність продукції до спеціальної інформаційної системи, доступ до якої є у співробітників Держпродспоживслужби, а митний брокер надавав необхідну для виготовлення сертифікатів інформацію про транспортні засоби та вантажі.

У прес-службі поліції та прокуратури зазначили ZAXID.NET, що слідство не встановило, чи брали посадовці за свої послуги гроші.

Правоохороці оголосили фігурантам підозри за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, що обробяється в електронно-обчислювальних машинах) та за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке їм загрожує – шість років позбавлення волі.