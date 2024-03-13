Посадовцям Держпродспоживслужби та брокеру загрожує до 6 років ув’язнення

На Закарпатті судять посадовців обласного управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби, які разом з представницею брокерської компанії видавали перевізникам підроблені фітосанітарні сертифікати. Всього злочинна група видала 4 тисячі фальшивих документів, які засвідчували відсутність шкідливих речовин та організмів у зерновій продукції, яка йшла на експорт до країн ЄС.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 13 березня, у листопаді 2023 року 50-річний посадовець управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області зі своїм 30-річним колегою та 38-річною співробітницею брокерської компанії без проведення жодних експертиз, видавали перевізникам підроблені фітосанітарні сертифікати.

«За оперативною інформацією, за час проведення протиправної діяльності, фігуранти видали понад 4000 таких підробок. Зібравши достатньо доказів, слідчі Ужгородського районного управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, скерували справу для судового розгляду», – інформують у поліції.

За несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, вчинені організованою групою осіб та службове підроблення, вчинене організованою групою, посадовцям Держпродспоживслужби та брокеру загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.