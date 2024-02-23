Чоловіка затримали на весні 2021 року під час отримання частини суми

Екс-керівника одного з управлінь Держпродспоживслужби Тернопільщини ув’язнили на 5,5 років за хабар. Працівники ДБР довели, що Віталій Панькевич систематично вимагав і отримував від підприємців гроші за те, що він не буде проводити додаткові санітарні перевірки щодо привезених з-за кордону квітів. Чиновник отримував хабарі за кожну вантажівку з рослинами.

Керівника управління Держпродспоживслужби Віталія Панькевича за вимагання грошей від бізнесменів затримали у квітні 2021 року. Оперативники СБУ та ДБР в м. Львів задокументували корупційну схему, яку організував чоловік. Чиновник систематично вимагав та одержував гроші від тернопільських підприємців, які торгували квітами та декоративними рослинами. За хабарі обіцяв не створювати зайві проблеми та фітосанітарні перевірки під час ввезення із-за кордону товару.

«Посадовець вимагав сплачувати йому хабарі за кожен вантажний автомобіль з імпортованим товаром. У квітні 2021 року правоохоронці затримали здирника на одній із заправних станцій в Тернополі у власному автомобілі. Він як раз отримав черговий хабар», – повідомили в СБУ Тернопільщини в п’ятницю, 23 лютого.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Олександр Дуда 31 січня 2024 року визнав Віталія Панькевича винним у кримінальному правопорушенні та призначив йому покарання у вигляді 5 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки. Також в чоловіка повинні конфіскувати все належне йому майно. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга у визначений період.