Чоловіка затримали під час передачі частини коштів на території ресторану

Заступник начальника управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області систематично вимагав та отримував хабарі від підприємців, які імпортують з-за кордону квіти. Чоловік встановив свій «прайс» – за одну вантажівку з товаром йому мали заплатити тисячу гривень. Працівники ДБР затримала вимагача під час передачі частини коштів 31 серпня поблизу одного з ресторанів Тернополя.

Правоохоронці з'ясували, що один із чиновників Державної продовольчої споживчої служби в Тернопільській області систематично вимагає від підприємців-імпортерів квіткової продукції хабарі. Порушником виявися заступник начальника управління Держпродспоживслужби, який просив гроші за пришвидшення фітосанітарного контролю.

За законодавством, для розмитнення та продажу в Україні квіти мають проходити спеціальний фітосанітарний контроль. Чиновник встановив «таксу» за пришвидшене відібрання зразків – тисяча гривень з кожної вантажівки. Також щомісяця підприємці мали йому платити 5 тис. грн за пришвидшення проведення фітосанітарної експертизи.

«ДБР затримало посадовця під час передачі 13 тис. грн – частини коштів за ввезення квітів у серпні. Під час обшуків за місцем роботи фігуранта та в фітосанітарних лабораторіях правоохоронці вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність посадовця», – повідомили в Державному бюро розслідувань в п'ятницю, 1 вересня.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди посадовою особою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 з конфіскацією майна. Прокуратура області готує клопотання про обрання запобіжного заходу та усунення чиновника від виконання обов’язків. Додамо, що донедавна посаду заступника начальника управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області обіймав Ігор Павлишин.