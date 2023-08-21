Чиновник вимагав і отримав 6000 грн

У Чернівцях на вимагання та отримані хабара за сертифікати якості продукції затримали працівника Держпродспоживслужби. Правоохоронці встановили, що головний спеціаліст з фітосанітарної безпеки систематично вимагав 6000 з підприємця за те, що його продукція пройде контролю перед відправкою за кордон. Тепер чиновнику загрожує до трьох років ув'язнення.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що 48-річний головний спеціаліст фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби вимагав у директора підприємства, який займався експортом товарів за кордон, гроші за видачу сертифікатів на продукцію.

«Поліцейські з’ясували, що посадовець, користуючись своїм службовим становищем, систематично отримував хабарі від приватного підприємця за кожне проходження державного фітосанітарного контролю. Після передачі грошей бізнесмен щоразу отримував відповідні сертифікати. Цього ж разу за чергове позитивне рішення про проходження контролю зловмисник отримав 6000 гривень», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 21 серпня.

Правоохоронці затримали порушника 17 серпня під час передачі чергової частини неправомірної вигоди. Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Поки йде досудове слідство, підозрюваного відсторонили від займаної посади. Якщо провину чиновника доведуть, то йому загрожує штраф до 17 тис. грн або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.