У Хмельницькій області змінився порядок оповіщення населення про повітряну тривогу під час загрози ворожих безпілотників. Про це 7 липня повідомив у відеозверненні голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

З 7 липня сигнал «Повітряна тривога» під час атаки ворожих БпЛА оголошуватимуть у районах області – залежно від фактичної небезпеки на конкретній території.

«Якщо загроза шахедів буде у Шепетівському районі, то тривогу оголошуватимуть для Шепетівського і Хмельницького районів. Якщо в Камʼянець-Подільському – то для Камʼянець-Подільського та Хмельницького районів. Проте якщо загрозу безпілотників зафіксують у Хмельницькому районі, то тривога буде по всій області», – розповів Сергій Тюрін.

За його словами, це рішення прийняли, проаналізувавши ситуацію в області та відповідно до протоколів Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Ці зміни допоможуть зменшити негативний вплив тривалих тривог на повсякденне життя мешканців, освітній процес, медичну галузь та економіку області», – додав Сергій Тюрін.

У Хмельницькій ОВА наголосили, що зміни стосуються лише загрози застосування БпЛА, а порядок оголошення тривог під час ракетної небезпеки залишиться незмінним.