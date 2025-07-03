Організаторам трудового рабства загрожує до 12 років тюрми

На Хмельниччині викрили ке­рів­ни­цю та ме­дсес­тру од­но­го із пси­хо­нев­ро­ло­гіч­них ін­терна­тів, які змушували пацієнтів працювати на місцевих жителів, а гроші за роботу привласнювали. Про це повідомила 3 липня пресслужба поліції області.

За даними слідства, з бе­рез­ня по чер­вень 2025 ро­ку підозрювані пе­ре­да­ва­ли двох па­ці­єн­тів зак­ла­ду для при­му­со­вої ро­бо­ти за ме­жа­ми ін­терна­ту. Зокрема, чоловіки були змушені виконувати різні роботи на господарствах, полях, складах тощо.

«Ке­рів­ни­ця закладу та ме­дсес­тра, ви­ко­рис­то­ву­ючи враз­ли­вий стан чо­ло­ві­ків, спри­чи­не­ний стій­ким пси­хіч­ни­ми роз­ла­да­ми, пе­ре­ко­ну­ва­ли їх пра­цю­ва­ти за ци­гар­ки та гар­не хар­чу­ван­ня. Жін­ки вмов­ля­ли па­ці­єн­тів че­ка­ти на за­мов­ни­ка за ме­жа­ми ін­терна­ту, а да­лі їха­ти до нього на гос­по­дарс­тво», – інформує Хмель­ницька об­ласна про­ку­ра­ту­ра.

Слідчі оголосили організаторам схеми підозри за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.