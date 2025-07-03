Керівництво психоневрологічного інтернату на Хмельниччині викрили на експлуатації пацієнтів
Двох чоловіків змушували працювати за цигарки та гарне харчування
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На Хмельниччині викрили керівницю та медсестру одного із психоневрологічних інтернатів, які змушували пацієнтів працювати на місцевих жителів, а гроші за роботу привласнювали. Про це повідомила 3 липня пресслужба поліції області.
За даними слідства, з березня по червень 2025 року підозрювані передавали двох пацієнтів закладу для примусової роботи за межами інтернату. Зокрема, чоловіки були змушені виконувати різні роботи на господарствах, полях, складах тощо.
«Керівниця закладу та медсестра, використовуючи вразливий стан чоловіків, спричинений стійким психічними розладами, переконували їх працювати за цигарки та гарне харчування. Жінки вмовляли пацієнтів чекати на замовника за межами інтернату, а далі їхати до нього на господарство», – інформує Хмельницька обласна прокуратура.
Слідчі оголосили організаторам схеми підозри за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.