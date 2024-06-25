Ввечері 24 червня в селі Андрійківці Хмельницького району під час купання у ставку потонув 12-річний хлопець. Його тіло з води витягнули відпочивальники. Про це повідомили рятувальники області.

Як ZAXID.NET уточнила речниця поліції Хмельниччини Інна Глега, виклик про подію надійшов на спецлінію 102 близько 20:30. Очевидці розповіли, що під час купання у ставку потонув 12-річний місцевий житель. Хлопця на берег дістали відпочивальники, втім попри вжиті реанімаційні заходи, його життя врятувати не вдалося.

Слідчі кваліфікують смерть шестикласника, як нещасний випадок. Усі обставини події наразі з’ясовують.

Додамо, що з початку року на водоймах Хмельниччини рятувальники виявили 29 загиблих, вісьмох з них – у червні.