Начальницю вантажної станції «Укрзалізниці» затримали під час отримання хабара

Правоохоронці викрили на корупції начальницю однієї з вантажних станцій регіональної філії АТ «Укрзалізниця» у Хмельницькій області. Посадовиця пообіцяла представнику агрокомпанії за 10 тис. доларів продовжити договір обслуговування, використання вантажних вагонів та експлуатацію колії. Про це повідомила 10 березня пресслужба СБУ.

За даними слідства, посадовиця домовилась із представником агрокомпанії, яка використовує залізницю для перевезення своєї сільськогосподарської продукції, продовжити термін дії договору з компанією на обслуговування, використання вантажних вагонів та експлуатацію колії. Спершу вона вимагала 180 тис. грн винагороди, а потім – 10 тис. доларів.

Крім того, посадовиця вимагала оплатити ремонт її робочого кабінету. Затримали підозрювану після того, як вона отримала всю суму.

Зловмисниці оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у пів мільйона гривень. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.