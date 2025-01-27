Військовозобовʼязаного знайшли в охолоджувальній шахті тепловоза

На Волині двох працівників «Укрзалізниці» затримали за підозрою у незаконному переправленні військовозобовʼязаних за кордон. За свої послуги підозрювані брали 8 тис. доларів винагороди. Про це повідомила 27 січня пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрювані – 31-річний машиніст тепловоза та його 35-річний помічник, які керують поїздом міжнародного сполучення. Залізничників затримали у пункті пропуску «Ягодин». В охолоджувальній шахті тепловоза знайшли чоловіка призовного віку, який заплатив за незаконний перетин кордону 8 тис. доларів.

Як додали у Західному управлінні Держприкордонслужби, військовозобов'язаного перевозили у польський Дорогуськ.

Наразі затриманим оголосили підозру за ч. 3. ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення через кордон, вчинене з корисливих мотивів), їм обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном 60 діб. Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років тюрми.