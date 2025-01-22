Поліцейського затримали під час отримання хабара

На Волині викрили патрульного, який за 14 тис. доларів організував незаконне переправлення військовозобовʼязаного до Молдови. Правоохоронець допоміг оформити чоловіку фіктивну інвалідність, а також дав інструкцію з перетину кордону. Про це повідомила 22 січня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, поліцейський прийняв від військовозобовʼязаного пропозицію допомогти в оформленні групи інвалідності за 10 тис. доларів хабара. Протягом грудня 2024-січня 2025 року правоохоронець організовував для клієнта виїзд у Молдову – він дізнався схему незаконного перетину кордону, домовився про оплату усіх послуг щодо його переправлення за 14 тис. доларів, надав необхідні інструкції та вказівки.

«Вдень 19 січня 2025 року поліцейського затримали під час отримання грошей. Після цього патрульного відсторонили від посади й наклали арешт на його майно», – зазначають у прокуратурі.

За зловживання впливом та організацію незаконного переправлення чоловіка через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 332 КК України), підозрюваному загрожує до девʼяти років тюрми.