Село Москалівка на Хмельниччині перейменували на Мальовниче

На Хмельниччині у рамках декомунізації ініціювали перейменування пʼяти населених пунктів. Остаточну зміну назв уже затвердила Верховна Рада України. Про це повідомила 18 червня пресслужба Хмельницької обласної ради.

Зокрема, депутати проголосували за перейменування:

села Анютине (Летичівська громада) – на село Ганнусине;

села Москалівка (Летичівська громада) – на село Мальовниче;

села Червоний Кут (Волочиська громада) – на село Кут;

села Червоний Острів (Волочиська громада) – на село Острів;

села Мала Щурка (Новоушицька громада) — на село Мала Шурка.

В обласній раді додали, що попередні назви населених пунктів містили символіку російської імперської політики або не відповідали стандартам державної мови.

Після перейменування сіл мешканцям не доведеться виготовляти нові документи. Винятком будуть реєстраційні дії під час купівлі/продажу, оформлення спадщини чи договору дарування.