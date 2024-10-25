За місцями проживання підозрюваних правоохоронці провели обшуки

Співробітники СБУ та поліції викрили 14 адміністраторів і дописувачів Telegram та Viber-каналів про місця роздачі повісток у Хмельницькій області. За це їм загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомила 25 жовтня пресслужба прокуратури.

За даними слідства, підозрювані адміністрували десятки груп у Telegram та Viber. Вони публікували місця перебування представників ТЦК і поліції. У такий спосіб намагалися зірвати мобілізацію.

«Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони та флеш-носії, які використовувались у протиправній діяльності. Наразі проводяться інші невідкладні слідчі дії», – інформують у прокуратурі.

За фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України), зловмисникам загрожує від пʼяти до восьми років позбавлення волі.