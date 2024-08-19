Правоохоронці викрили 29-річного адміністратора Telegram та Viber-каналів про місця роздачі повісток у Хмельницькій області. За перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомили 19 серпня в СБУ.

За даними слідства, учасники каналів, адміністратором яких був підозрюваний, «зливали» актуальні локації вручення військовозобов’язаним повісток і закликали людей ухилятися від мобілізації. Інформацію про місцеперебування працівників ТЦК публікували в онлайн-режимі.

Під час оперативних заходів співробітники СБУ встановили адміністратора ресурсів. ним виявився 29-річний мешканець області.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за ч.1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.