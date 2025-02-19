Зловмисники облаштували цех у приміщенні в Кам’янець-Подільському районі

Правоохоронці виявили у Кам’янець-Подільському районі нелегальне виробництво тютюну. Дев’ятеро чоловіків організували повний цикл виготовлення та продажу контрафактної продукції без відповідних ліцензій. Про це повідомила 19 лютого пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, у приміщеннях, облаштованих спеціальним обладнанням, подрібнювали, сушили та пакували тютюн. Один цех був на приватній території одного з ділків, а інший – на старій колгоспній фермі.

«Готову продукцію в промислових масштабах поширювали по всій країні. Під час обшуків вилучили 6000 кг готового до продажу тютюну, понад 3000 кг висушеного листя, 300 коробок із сигаретними гільзами, обладнання для набивки та виробництва, мобільні телефони, чорнові записи, близько 500 тис. грн готівкою», – зазначають правоохоронці.

Загальна вартість вилученого – понад 5 млн грн. Слідчі вирішують питання про накладення арешту на майно та проведення необхідних експертиз.

За фактом придбання, виготовлення та збуту тютюнових виробів, легалізації грошей отриманих злочинним шляхом та умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ст. 277 КК України), зловмисникам загрожує до шести років тюрми.