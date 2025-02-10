Детективи БЕБ провели обшуки на складах у Хмельницькому

Детективи Бюро економічної безпеки та волинські прикордонники викрили контрабанду електронних сигарет й вилучили підакцизного товару на 3 млн грн. Пресслужба БЕБ у понеділок, 10 лютого, розповіла, що склади з товарами облаштували у Хмельницькому.

«Група людей продавала електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів. Рекламували підакцизну продукцію у групах в месенджері Telegram. Замовлення покупцям відправляли поштою», – розповіли в БЕБ.

Детективи провели обшуки на складах у Хмельницькому та за місцем проживання фігурантів. Під час обшуків вилучили приблизно 2 тис. електронних сигарет та рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів на понад 3 млн грн.

Контрабандні сигарети продавали по всій території України. Фото БЕБ

Пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ повідомила, що припинили канал незаконного збуту електронних сигарет волинські прикордонники шостого загону.

Наразі триває досудове розслідування за фактом контрабанди підакцизних товарів (ч. 1 ст. 201-4 ККУ), призначили низку судових експертиз. Санкція статті передбачає штраф або ж позбавлення волі від трьох до шести років.