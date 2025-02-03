Тютюн знайшли під пасажирськими сидіннями

На Закарпатті митники виявили у Mercedes-Benz Sprinter місцевого перевізника партію захованих сигарет. Мікроавтобус, вартістю понад 700 тис. грн, вилучили разом з тютюном.

Як повідомили у Закарпатській митниці 3 лютого, 33-річний житель Тячівщини віз пасажирів у Чехію і перетинав українсько-румунський кордон у пункті пропуску «Дякове».

«Ретельна перевірка мікроавтобуса вказала на недоброчесні наміри співвітчизника перетнути митний кордон України. Під пасажирськими сидіннями митники дістали 260 пачок сигарет з фільтром та акцизною вітчизняною маркою, з яких – 90 пачок Chesterfild Blue, 70 пачок L&M Blue і 90 пачок Label Camel Yellow», – зазначили митники.

Водій зізнався, що віз приховані сигарети у Чехію для продажу. На нього склали протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Сигарети, вартістю 26,1 тис. грн, та мікроавтобус 2011 року випуску, оцінений у 722,6 тис. грн, вилучили.