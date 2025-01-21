На митниці вилучені автівки оцінили у 27 тис. доларів

У вівторок, 21 січня, прикордонники Чопського загону виявили 700 пачок сигарет у тайниках двох автівок Mercedes, якими в ЄС їхали пенсіонери з Ужгородського району. Тютюн та автомобілі вилучили.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, подружжя прямувало до Словаччини через пункт пропуску «Ужгород» двома легковими автомобілями Mercedes. Про можливу спробу незаконного переміщення сигарет чоловіком та жінкою прикордонників попередньо повідомили їх колеги з оперативно-розшукового підрозділу.

Під час огляду автомобіля чоловіка спрацював службовий собака, навчений на пошук тютюну.

«У вказаному місці правоохоронці за допомогою спеціальних технічних засобів знайшли декілька тайників, облаштованих у порогах автівки. З них дістали 354 пачки тютюнових виробів різних марок. У автомобілі, яким керувала жінка, знайшли сховки в аналогічних місцях. З тайників дістали ще 350 пачок сигарет», – розповіли в ДПСУ.

У Закарпатській митниці додали, що на контрабандистів склали протокол за ч.1. статті 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію разом з транспортними засобами.

«Орієнтовна загальна вартість вилучених сигарет становить понад 45 тис. грн., а двох Mercedes Е-класу – 27 тисяч доларів», – зазначили митники.

Через те, що частина сигарет була без акцизних марок, пенсіонерам загрожує кримінальна відповідальність.