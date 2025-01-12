Сигарети заховали у конструкціях автомобіля Audi

На Закарпатті 39-річний чоловік намагався незаконно перевезти через кордон сигарети. Після обшуків у нього вилучили автомобіль Audi Q7.

Як повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби, вранці 12 січня у пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками виявили у автомобілі Audi контрабандні цигарки.

Провезти сигарети без акцизних марок намагався 39-річний житель Закарпаття, який їхав у Румунію. Під час огляду авто, у конструкціяї автомобіля під задніми сидіннями прикордонники виявили 1220 пачок тютюнових виробів.

Прикордонники вилучили у водія сигарети та автомобіль Audi 2006 року випуску.