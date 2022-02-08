Завідувачу сховища авіаційно-технічного складу загрожує вісім років в`язниці

Завідувач сховища авіаційно-технічного складу однієї з військових частин Хмельницької області протягом двох років виносив додому військове майно зі складу. Нестачу майна виявили під час прийому-передачі речей, що зберігалися на складі.

Як повідомило територіальне управління ДБР Хмельницького, після розслідування до військової частини вдалося повернути майно вартістю понад 300 тис. грн. «Військову продукцію протягом 2018-2020 років розкрадав колишній завідувач сховища авіаційно-технічного складу. Встановлено, що посадовець викрадав авіаційне майно зі сховища та виносив його додому», – йдеться у повідомленні ДБР.

Під час обшуку слідчі виявили вдома у колишнього військовослужбовця 120 виробів військового призначення. Теруправління ДБР Хмельницького завершили досудове розслідування відносно колишнього завідувача сховища авіаційно-технічного складу. Військовослужбовцю інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.