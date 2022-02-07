Чиновник перераховував кошти компанії-постачальнику за опалення приміщень, які насправді не опалювалися

Слідчі ДБР Львова повідомили про підозру начальнику одного з обласних квартирно-експлуатаційних відділів Міністерства оборони України. Він привласнив понад 800 тис. грн державних коштів, виділених на опалення військових об’єктів на Львівщині.

У понеділок, 7 лютого, в ДБР та СБУ Львівщини повідомили, що у 2014-2016 роках цей чиновник обіймав посаду заступника начальника квартирно-експлуатаційної частини Яворівського району. Він незаконно перераховував кошти компанії-постачальнику за опалення приміщень, які цього не потребували.

Посадовець також не забезпечив роботу комісії, яка мала визначити площі для обігріву. Через це до акту прийому-передачі опалювальних об’єктів потрапили приміщення, в які тепло не подавали. В одному з них взагалі були відсутні системи опалення. За даними правоохоронців, такі дії чиновника призвели до бюджетних втрат на понад 800 тис. грн.

Начальнику повідомили підозру за недбале ставлення до військової служби (ст. 425 ККУ).