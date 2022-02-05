Львівському військовому госпіталю представили нового керівника – полковника медичної служби Володимира Книгиницького

Військово-медичному клінічному центру Західного регіону, що розташований у Львові, призначили нового начальника. Ним став полковник медичної служби Володимир Книгиницький. Він змінив на посаді попереднього керівника Юрія Подоляна.

Нового керівника особовому складу львівського військового госпіталю представила командувач Медичних сил ЗСУ, бригадний генерал медичної служби Тетяна Остащенко, повідомляє АрміяІнформ.

Володимир Книгиницький є учасником АТО – очолював один із мобільних госпіталів у районі проведення операції Об’єднаних сил. За медичною спеціалізацією Володимир Книгиницький лікар-хірург. Йому присвоєні державні нагороди, зокрема, орден Данила Галицького.

Також під час візиту командувач Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко ознайомилася зі станом справ у госпіталі та провела розширену нараду з керівниками структурних підрозділів.

Останні півтора року начальником Військово-медичного клінічного центру Західного регіону був Юрій Подолян. Перед тим багато років госпіталь очолював Іван Гайда, який помер від коронавірусу.